На ремонт єдиного підводного човна вже витрачено 37 млн. грн.

На ремонт підводного човна „Запоріжжя”, який цього року має бути завершений, вже витрачено понад 37 млн. грн., із них майже 19 млн. грн. - на придбання акумуляторної батареї, термін дії якої є обмеженим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю місцевій телекомпанії “Бриз” заступник командира ескадри різнорідних сил ВМС України, капітан 1 рангу Анатолій ЮГОВ.

Зокрема, за його словами, на сьогодні технічна готовність човна становить близько 68%. Як додав А.ЮГОВ, близько 70% матеріальної частини знаходиться зараз в цехах заводу: “Її вже відремонтовано і вона готова для встановлення на підводному човні”.

Капітан 1 рангу повідомив, що завершити ремонт підводного човна планується у 2007 році. “Я сподіваюсь, що у 2007 році “Запоріжжя” вийде з ремонту, тому що і гарантійний термін акумуляторної батареї теж, як кажуть, не вічний: 27 січня буде чотири роки, як вона перебуває на береговому утриманні”, - зазначив А.ЮГОВ.

За його словами, на цей рік заплановано фінансування ремонту човна у розмірі близько 4 млн.грн. Водночас, як зауважив він, “якщо фінансування здійснюватиметься своєчасно, то ремонт проводитиметься”. “Нині ремонт знаходиться під чітким контролем Генерального штабу Збройних Сил України”, - уточнив заступник командира ескадри.

Говорячи про подальшу долю „Запоріжжя”, А.ЮГОВ висловив надію, що човен все ж таки залишиться у складі Українського флоту, “тому що без підводного човна немає чіткого відпрацювання надводних, протичовнових кораблів, протичовнової авіації”. “А потім, Україна - морська держава, і ми повинні пишатися цим”, - зазначив флотський офіцер.

Відповідаючи на запитання, які країни хотіли придбати „Запоріжжя” він зазначив, що свого часу субмарину хотіла купили Індонезія. А щодо ціни, за якою її могли б продати, А.ЮГОВ сказав, що вона йому невідома.

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО раніше заявляв, що після завершення ремонту підводний човен „Запоріжжя” планується реалізувати через продаж одній із країн. В суботу, 20 січня, у Севастополі відбулися урочистості з нагоди 36-ї річниці підйому військово-морського прапора на човні „Запоріжжя”, який раніше мав назву Б-435.