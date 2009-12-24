У Львові шестеро студентів отруїлися чадним газом, двоє померли

Минулої доби у 8-му лікарню Львова з діагнозом «отруєння чадним газом» було госпіталізовано чотирьох дівчат-студенток, які спільно винаймали квартиру. Цього ж дня у Львові було зафіксовано смерть від отруєння чадним газом двох студентів ЛНУ ім. І.Франка. Про це повідомив УНІАН начальник прес-центру ГУ МНС України у Львівській області Павло ВАСИЛЕНКО.

За його словами, на світанку 23 грудня, з вул. Городоцької, 167 у Львові з діагнозом «отруєння чадним газом» були госпіталізовані в лікарню чотири 17-річні студентки (всі - 1992 року народження), які разом винаймали квартиру. Загальний стан потерпілих середнього ступеня тяжкості.

«Цього ж дня, в обідню пору в одній з квартир на вул. Зеленій у Львові чадним газом отруїлися двоє студентів географічного факультету ЛНУ імені Івана Франка. Врятувати хлопців не вдалося. Було з‘ясовано, що вони також винаймали помешкання на період навчання», - поінформував П.ВАСИЛЕНКО.

У зв‘язку з тим, що «у Львові почастішали випадки отруєння чадним газом», Львівська міська рада оприлюднила звернення до жителів міста, в якому зазначається, що «сумна статистика свідчить про те, що велика кількість смертельних випадків відбувається в тих квартирах, де встановлені так звані «євровікна» і відсутня або власноруч перебудована вентиляційна система», і закликала жителів Львова дотримуватися обов‘язкових вимог техніки безпеки.