360 учнів і вчителів евакуювали із ”замінованої” школи
12:59, 24 січня 2007Разное
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Повідомлення МВС
У Чернівцях старшокласники «замінували» школу.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, учора у Чернівцях до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в приміщенні однієї зі шкіл закладено вибухівку. Зі школи було негайно евакуйовано 360 учнів та вчителів.
Вжитими заходами вибухових пристроїв знайдено не було.
Наразі встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 19-річний молодик разом із двома старшокласниками згаданої школи.
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