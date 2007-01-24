360 учнів і вчителів евакуювали із ”замінованої” школи

У Чернівцях старшокласники «замінували» школу.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, учора у Чернівцях до міліції зателефонував невідомий і повідомив, що в приміщенні однієї зі шкіл закладено вибухівку. Зі школи було негайно евакуйовано 360 учнів та вчителів.

Вжитими заходами вибухових пристроїв знайдено не було.

Наразі встановлено, що це безпідставне повідомлення з хуліганських спонукань зробив 19-річний молодик разом із двома старшокласниками згаданої школи.