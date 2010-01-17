У Вінницькій психлікарні не вистачає близько 200 бюлетенів для голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив голова відділення Комітету виборців України у Вінницькій області Владислав ТЕЛЕНЬ.

«Нас турбують спеціальні виборчі дільниці - це лікарні. Вони, на жаль, списки для голосування складали в останній момент, за день-за два до виборів. Вони не зробили процедуру відповідно до закону - не змогли своєчасно поінформувати органи ведення реєстру про включення своїх хворих для голосування в медичних установах», - повідомив він.

За словами В.ТЕЛЕНЯ, тому й виникла ситуація із бюлетенями у психлікарні.

«Після нашого втручання, після втручання відділення ведення реєстрів копії списків були звезені. Тому та ситуація, що у нас виникла по психлікарні, про те, що там не вистачає бюлетенів - усе через те, що головний лікар повинен був за 7 днів до виборів скласти список, подати його й тоді всім бюлетенів вистачило б», - сказав В.ТЕЛЕНЬ.

Також, за його словами, у Вінницькій психлікарні до списків виборців були включено 6 недієздатних осіб.

В.ТЕЛЕНЬ вважає, що головний лікар, який і подає інформацію про хворих, мав знати про їхній стан.