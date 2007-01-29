В Криму рятувальники знайшли двох росіян

Фахівці контрольно-рятувальної служби Криму врятували двох росіян, що під час завірюхи заблукали в горах.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Головного управління МНС України в АРК, 33-річний і 29-річний москвичі вирушили з Коктебеля у бік Перевального ще 26 січня. При цьому вони не знали про штормове попередження, оголошене на ці вихідні на півострові.

Росіяни знаходилися в районі плато Карабі-яйла, коли раптово пішов сніг, піднявся сильний вітер і почалася завірюха. Видимість погіршала настільки, що за десять метрів вже нічого не було видно. Мандрівники швидко втратили всі орієнтири. Проблукавши близько чотирьох годин, москвичі зрозуміли, що без допомоги не обійтися. Вони ледве додзвонилися в МНС. Рятувальники МНС зв`язалися з контрольно-рятувальною службою Криму. Випадково, в районі, де імовірно могли перебувати чоловіки, опинилася група рятувальників, які їхали у господарських справах до метеостанції на Карабі-яйла, де розташований один з контрольно-рятувальних пунктів.

Коли рятувальники зв`язалися з москвичами, вони не могли визначити, де знаходяться. Пізніше, близько дев`ятої години вечора сніг перестав іти, вітром розігнало хмари, вони побачили щось, схоже на старий дороговказ, і рятувальникам вдалося з`ясувати їх місцеположення.

Рятувальники доставили росіян до Сімферополя. Вся рятувальна операція зайняла близько восьми годин.