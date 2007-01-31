Маршрутка зіткнулася з легковим авто: загинули троє і травмовані шестеро людей

Біля с. Невицьке Ужгородського району Закарпатської області на автошляху Львів-Ужгород сталося зіткнення маршрутного таксі "Великий Березний-Ужгород" з легковим автомобілем.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло 3 особи та 6 осіб з травмами різних ступенів важкості госпіталізовано.

Всього за добу на території країни зареєстровано 94 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 16 осіб та 113 - травмовано.