Турецька поліція затримала 24 українки

Згідно з інформацією, отриманою Посольством України в Турецькій Республіці від співробітників відділу по боротьбі з торгівлею людьми провінції Анталья, в результаті операції, проведеної турецькими компетентними органами 26 січня ц.р. у готелях та розважальних закладах згаданої провінції, було затримано і доставлено до відділу у справах іноземців 24 громадянки України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ, затриманим висунуто звинувачення у занятті проституцією та незаконному отриманні прибутків. У даний час турецькою стороною ведеться підготовка до їх депортації. Звернень від громадянок України з приводу порушення їх прав до Посольства не надходило.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС та Посольстві України в Туреччині.