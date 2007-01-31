Через пустощі хлопчика на пожежі загинула його мати і молодший брат

В одному з сіл Криму гра трирічної дитини із запальничкою закінчилася пожежею, в результаті якої загинула його 27-річна мати і молодший брат.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, поки жінка поралася по господарству, її трирічний син і його молодший брат, якому трохи більше року, грали у віддаленій кімнаті приватного будинку. Старший брат показував молодшому, як клацає і спалахує батьківська запальничка. Коли почалася пожежа, жінка спробувала самостійно погасити полум`я. Кинувшись за дітьми, мати в диму знайшла лише старшого. Витягнувши його на вулицю і крикнувши сусідам, щоб викликали пожежників, жінка кинулася за молодшим сином, але з палаючого будинку вже не повернулася.

Як розказують рятувальники, виклик до пожежників надійшов надто пізно - врятувати жінку і дитину не вдалося. Попередня причина смерті матері та її молодшого сина - отруєння чадним газом.

Площа пожежі становила 50 квадратів. Близько 20 хвилин знадобилося бійцям МНС, щоб локалізувати полум`я, і ще півтори години рятувальники розбирали конструкції, щоб не допустити повторного спалаху. Зараз на місці події проводиться розслідування.