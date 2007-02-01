ДТП на трасі Київ–Чоп: 5 осіб загинули, ще двоє - у реанімації

П’ятеро осіб загинули вчора в результаті дорожньо-транспортної пригоди, що сталася на 581 км автошляху Київ–Чоп.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, водій легкового автомобілю "Хюндай" не впорався з керуванням і допустив зіткнення з мікроавтобусом "Мерседес - Спринтер". Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3 осіб загинули на місці ДТП, ще 2 - у лікарні. Крім того, 2 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості перебувають у реанімаційному відділенні Миколаївської центральної районної лікарні.

Як зазначили у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, за добу на території країни зареєстровано 124 дорожньо-транспортні пригоди, під час яких загинуло 20 осіб та 154 - травмовані.