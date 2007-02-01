Хто критикує Росію, той – лох дрімучий

На прохання відвідувача з Росії, публікуємо його думку УНІАН, ви як я подивлюся, взагалі здоровий глуз втратили: вже підряд кілька статей (насправді – ДУМОК відвідувачів сайту. – МОД.) – суцільна маячня! То про Висоцького, а заразцього божевільного надрукували (про те, що жити в Україні популярніше, ніж у Росії. – МОД. ).

Може, грошей не вистачає? То скажіть, можу дати.

Нє, я розумію, свобода слова і таке інше, але навіщо ж опускатися до рівня УНСОвської листівки? Є багато солідних людей тих, які пишуть хороші, аналітичні статті, а ви знову за своє.

Тепер авторові: ти “малый жжешь непадецки”!!!! Світлофори, туалети, переходи, вокзали, якісь магазини з дівками некультурними – я як почав читати цю маячню, відразу просік що ти, бичара, дачі будував – чи то під Пітером, чи то під Псковом – і бігав на вокзал у кіоск по палену горілку. А одного разу менти зловили, а у тебе реєстрації немає, ось і вигнали з Росії-матінки, не дали грошиків заробити, і повернувся ти, любчик, у свій Мухосранський район (в Україну. – МОД.). Надів кирзові чоботи, заліз на велику купу гною і ображено почав міркувати: як у них погано, та як у нас гарно.

Такої нісенітниці я давненько не читав, правильно в коментах Хведя про бюджет написав, можу і я велику кількість прикладів привести, і сотні паралелей провести, і десятки порівняльних таблиць надати, де Україна в порівнянні з Росією, м`яко кажучи, в повному лайні. Але не хочу принижувати нікого, а щодо свободи, то якщо свобода полягає в тому, щоб кожен лох друкував таку маячню, – то це не свобода, це чистої води шароварщина з ухилом Тягнибока і Івченка! Не можу навіть у страшному сні собі уявити, щоби щось подібне могли надрукувати в солідних російських ЗМІ. Та піди в будь-який райцентр Львівської області або в шахтарські селища – таке там побачиш! І обісрані туалети, і обісцяні бомжі, і п`яні дівки – де цього немає? У Штатах заїдь у мексиканський або афро-американский квартал, то якщо не вб`ють, то покалічать точно!

Ти, бичара, ширше дивися. ШИРШЕ!!! Подивися, який авторитет має РОСІЯ в світі, а який УКРАЇНА, яка армія і озброєння в РОСІЇ, а яке в УКРАЇНІ. І не роби висновків про військових на прикладі п`яного прапора на пенсії, з яким ти дешеву горілку хлебтав і цеглу розвантажував. Ти подивися, фуфєл драний, які лідери держав їздять до РОСІЇ і хто, окрім *** Саакашвілі і поляків ***, їздить на УКРАЇНУ. А про авторитет В.В.Путіна і вбогого 6-процентного Ющенка я і говорити не хочу. А те, що ціни на нерухомість вище і за квартплату в Києві ВТРИЧІ більші ніж у Москві і Пітері при зарплатах у декілька разів нижчих на УКРАЇНІ, ніж у РОСІЇ, – так це правда!!! Підтверджую і погоджуюся цілком і повністю. Тільки цим не гордитися треба, бичара, а соромитися!

Отже закрий свій поганий рот і сиди сопи в дві дірки, лох дрімучий. А УНІАНу пропоную мій комент вивісити на ДУМКУ. Слабо?

Реаліст, м. Москва

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