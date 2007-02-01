Вольво виплатить українцеві багатомільйонну компенсацію, але...

Мешканець Криму, інвалід Сергій КОВАЛЕНКО заявляє, що йому нічого не відомо про мирову угоду з виплатою відповідної компенсації, на яку може піти компанія «Вольво» задля припинення судового процесу проти неї.

Про це С.КОВАЛЕНКО заявив УНІАН, коментуючи інформацію в українських засобах масової інформації щодо готовності компанії на такий крок. (31 січня газета «Комерсантъ-Украина» та кілька Інтернет-сайтів оприлюднили заяву представника корпорації «Volvo Car Corp» Катарин ПАУЛССОН про те, що в разі винесення Верховним Судом України рішення на користь позивача корпорація не виключає можливості укладення мирової угоди з С.КОВАЛЕНКОМ та виплати компенсації, про яку вони домовляться).

За словами С.КОВАЛЕНКА, він не мав останнім часом контактів з компанією щодо можливості такої угоди. Крім того, він висловив подив, що така інформація з`являється спочатку в пресі, а йому про це ніхто не повідомляв. «Це виглядає трохи дивно, - каже він, - адже якщо відповідач справді шукає шляхи до порозуміння, він мав би шукати їх зі мною, а не оголошувати про свої наміри через ЗМІ». Разом з тим, повідомив С.КОВАЛЕНКО, він готовий обговорити з представниками позивача «всі можливі способи розв’язання конфлікту в рамках діючих законів та взаємоповаги».

У телефонній розмові з кореспондентом УНІАН менеджер відділу у зв’язках з мас-медіа компанії «Volvo Car Corp» К.ПАУЛССОН спростувала інформацію про готовність компанії йти на таку мирову угоду. Відповідаючи на запитання, «Чи справді компанія готова на такий крок?», К.ПАУЛССОН сказала: «Ні, це не так, я не робила подібних заяв і не підтверджую таку інформацію».

Довідка УНІАН. Кримчанин С.КОВАЛЕНКО потрапив в автокатастрофу на автомобілі "Volvo С70 Coupe" у червні 1998 року. Ця марка авто, обладнана системою подушок безпеки, широко рекламувалася як один з найбезпечніших автомобілів останніх років. Проте під час аварії жодна з подушок безпеки не спрацювала. У грудні 2000 року С.КОВАЛЕНКО подав позов до Залізничного райсуду м. Сімферополя, в якому визначив суму завданої йому матеріальної та моральної шкоди у 70 млн. дол. Матеріальна шкода - втрата автомобіля, здоров`я та бізнесу – була оцінена ним у 20 млн. доларів, моральна - втрата сім`ї та набута в 34 роки інвалідність ІІ групи – у 50 млн. доларів. У лютому 2006 року суд виніс ухвалу про стягнення на користь С.КОВАЛЕНКА компенсації на суму 44 млн. доларів, пізніше її було збільшено до 53 млн. доларів. Але у серпні цього ж року Апеляційний суд АРК, розглянувши скаргу відповідачів, скасував прийняте рішення. С.КОВАЛЕНКО подав касаційну скаргу до Верховного Суду на рішення Апеляційного суду Криму, нині ця скарга розглядається Судом.