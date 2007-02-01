Троє дітей загинули сьогодні, провалившись під кригу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з надзвичайних ситуацій України, у селі Калачеве Березнігуватського району Миколаївської області загинули двоє дітей. Трагедія сталася, коли двоє братів 4-х та 6 років, та їхній 6-річний друг, залишившись без нагляду дорослих, вирішили покататися по сковзанці на ставку. Проте на лід пішли лише брати, третій хлопець залишився на берегу. Крига на ставку ще не зміцніла, і діти опинились у воді. Побігши по допомогу, третій хлопець зустрів батька тих дітей, що провалилися під лід. Але поки чоловік добіг до ставка, одна дитина була вже мертва, а другої не було видно. Працівники МНС і швидкої допомоги, які за кілька хвилин прибули на місце трагедії, на надувному човні оглянули ставок і знайшли тіло другої дитини.

Як повідомляє прес-служба, також сьогодні у селищі Петрівка Станично-Луганського району Луганської області на тонкій кризі річки Ковсуг загинув 5-річний хлопчик, який катався з гірки на санчатах. Тіло дитини витягли з води рятувальники.

Прес-служба МНС України закликає батьків навчати дітей правил безпеки.