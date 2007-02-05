На Івано-Франківщині згоріла кам`яна церква

Сьогодні вранці у селі Добровляни Івано-Франківської області згоріла кам’яна церква, що належала парафії Української греко-католицької церкви і була пам’яткою місцевого значення.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогонь знищив майно, пошкодив дерев’яне перекриття та стіни. Потерпілих немає.

Пожежу було ліквідовано силами чотирьох відділень МНС. Її причини та збитки встановлюються.