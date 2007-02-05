На Івано-Франківщині згоріла кам`яна церква
20:36, 05 лютого 2007Разное
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Історична пам`ятка належала УГКЦ
Сьогодні вранці у селі Добровляни Івано-Франківської області згоріла кам’яна церква, що належала парафії Української греко-католицької церкви і була пам’яткою місцевого значення.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, вогонь знищив майно, пошкодив дерев’яне перекриття та стіни. Потерпілих немає.
Пожежу було ліквідовано силами чотирьох відділень МНС. Її причини та збитки встановлюються.
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