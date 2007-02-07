У алкоголіків зовсім погано з почуттям гумору

08:47, 07 лютого 2007
Разное
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Німці хочуть розробити програму реабілітації

Учені в Німеччині хочуть навчити алкоголіків розуміти гумор. Дослідження групи фахівців з німецького університету в місті Бохум експериментально продемонструвало, що алкоголіки насилу сприймають жарти, а частіше й зовсім не бачать у них нічого смішного. Експерименти проводилися на групі з 29 пацієнтів, які страждають на алкогольну залежність. До контрольної групи увійшли 29 здорових чоловіків і жінок. Всім учасникам експерименту розповідали анекдот, і пропонували вибрати з кількох можливих закінчень найсмішніше. Серед алкоголіків із завданням справилися менше двох третин опитаних, тоді як здорові люди правильно називали смішний кінець анекдота в 92 випадках з 100. Користуючись науковими термінами, це означає, що у алкоголіків відсутній як пізнавальний, так і емоційний компоненти розпізнавання гумору. При тому, що люди, які дуже зловживають алкоголем часто самі є предметом жартів, їх здатність оцінити гумор достатньо низька. Автори дослідження закликають розробити спеціальну програму реабілітації алкоголіків, яка допоможе їм розпізнавати жарти.

РСН

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