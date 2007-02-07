”Голос Америки” припиняє мовлення в Україні, Росії та Грузії

Радіостанція "Голос Америки" припиняє трансляцію на терені пострадянських держав - України, Росії та Грузії.

Про це повідомляє “5 канал”.

Радіо фінансує американський уряд, і від 1947 року російськомовний “Голос Америки” був чи не єдиним джерелом альтернативної інформації для громадян СРСР. Зараз Сполучені Штати вирішили згорнути фінансування проекту, а вивільнені кошти спрямувати на розвиток мовлення у мусульманських країнах.