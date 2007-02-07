”Голос Америки” припиняє мовлення в Україні, Росії та Грузії
13:41, 07 лютого 2007Разное
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США націлилися на мусульманські країни
Радіостанція "Голос Америки" припиняє трансляцію на терені пострадянських держав - України, Росії та Грузії.
Про це повідомляє “5 канал”.
Радіо фінансує американський уряд, і від 1947 року російськомовний “Голос Америки” був чи не єдиним джерелом альтернативної інформації для громадян СРСР. Зараз Сполучені Штати вирішили згорнути фінансування проекту, а вивільнені кошти спрямувати на розвиток мовлення у мусульманських країнах.
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