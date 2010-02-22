Мер Полтави подав до суду на віце-губернатора

Полтавський міський голова Андрій МАТКОВСЬКИЙ подав до суду на заступника Полтавської обласної державної адміністрації Андрія БАРАНОВА за розповсюдження недостовірної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив керівник прес-служби мерії Полтави Віктор КІКОТЬ.

За його словами, останнім часом окремі посадовці обласної державної адміністрації «неодноразово дезінформували суспільство про роботу органів місцевого самоврядування Полтави, поширювали брехливі дані».

«Для припинення політичної істерії мер звернувся до суду з позовними заявами. Андрій МАТКОВСЬКИЙ вимагає визнання інформації, поширеної заступником голови ОДА Андрієм БАРАНОВИМ, недостовірною, такою, що не відповідає дійсності, плямує честь і принижує ділову репутацію Полтавського міського голови і ділову репутацію виконкому Полтавської міської ради. Зараз йдеться про наклепницькі заяви щодо узгодження міською радою тарифу на проїзд в тролейбусі до 1,25 грн. і ситуації навколо будівлі поряд з краєзнавчим музеєм», - сказано в повідомленні прес-служби.

В.КІКОТЬ додав, що А.МАТКОВСЬКИЙ переконаний, що за рахунок відшкодування моральної шкоди в Полтаві може з`явитися ще декілька дитячих майданчиків.

Як повідомлялося, між Полтавською облдержадміністрацією і мерією Полтави розгорівся конфлікт щодо пам`ятника архітектури загальнонаціонального значення Краєзнавчого музею. Полтавська ОДА звинувачує мерію в тому, що, не прислухавшись до думки фахівців і думки громадськості, влада дозволила будівництво адмінбудівлі біля музею, що спричинило просідання фундаменту й утворення тріщин на стінах старовинної будівлі. Полтавська ОДА звернулася з цього приводу до Кабміну й Генпрокуратури.

У свою чергу мер Полтави А.МАТКОВСЬКИЙ стверджує, що фундамент музею почав просідати ще в 1997 році, а поява тріщин зафіксована в 2001 році і називає звинувачення облдержадміністрації самопіаром.