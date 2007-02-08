Черновецький придумав, як знову підняти ціни на столичне житло

Прогнози про можливе зниження цін на київську нерухомість усе більше змахують на казки. Їх хочеться слухати, бо воно, зниження цін, вигідне майже всім киянам.

А от столичній владі це явно не вигідно. Бо дехто з й сама не проти заробити на цьому ринку.

Йдеться приблизно про 135 мільйонів доларів, які протягом року може отримати КМДА від торгівлі житловою нерухомістю.

Оце прочитала у якійсь столичній газеті. Виявляється, у міському бюджеті на 2007 рік передбачено вимогу, яка міститься і в програмі соціально-економічного розвитку Києва. А полягає вона в тому, що при землевідведенні Київрада ставить обов’язкову умову: 10% житла, зведеного на відведеній ділянці, забудовник має продавати місту за ціною, визначеною Міністерством будівництва, архітектури та ЖКГ. Мінбуд вважає, що собівартість житла в Києві становить 3356 грн. за квадратний метр. Забудовники кажуть, що цифра занижена щонайменше удвічі. А більш незалежні фахівці будівельного ринку (принаймні ті, що не мають прямого стосунку до будівництва) вважають, що собівартість коливається в межах 300–600 дол. за квадрат.

Торік міська влада підняла відсоток обов’язкового відрахування на користь міського житлофонду – до 20% у центрі міста й до 7% – на решті столичної території. Будівельні компанії здійняли на цьому ґрунті скандал і попередили, що така норма неодмінно призведе до подорожчання житла. Так воно й сталося, та чи кияни відчули, що кількість квадратних метрів соціального житла зросла? Навряд чи.

Те саме станеться й цього разу. Хоча поки невідомо, чи зможе влада змусити забудовників дотримуватися норми – скоріше за все, її доведеться відстоювати в судах. Але, як свідчить практика, на ринок це вплине одразу. Будівельні магнати в разі перемоги адміністрації Черновецького втратять лише 10% прибутку і на цьому тлі обов’язково піднімуть кінцеву “ринкову” ціну. Ту, що для споживача. А ще – для виправдання – піднімуть цифру собівартості. Ну, щоб “народ зрозумів”.

А ось міська влада торгуватиме квадратними метрами за тією ж новою, “ринковою” ціною. Згаданих 10% – це до 100 тис. квадратних метрів щороку. Прикриється мер, як завжди, “дірками в бюджеті”. Це замість того, щоб збільшити обсяги будівництва соцжитла. А нас, киян, котрі якось можуть нашкрябати на житлові кредити, називатиме “буржуйською сволотою”.

Наталка Лущенко, м. Київ