Зіткнення мікроавтобуса ”Мерседес” з ЛАЗом (4 фото)

23:14, 09 лютого 2007
Разное
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ДТП сталася на шляху Бережани-Тернопіль

Аварія  сталася вранці 9 лютого в результаті зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" з рейсовим автобусом “ЛАЗ” сполученням "Бережани-Тернопіль", в якому перебували більше 30 пасажирів. Водій мерседеса 1984 р.н. помер у лікарні. Його батько-пасажир у тяжкому стані. До лікарні потрапили шестеро пасажирів і водій.

Фото Леоніда Тита / УНІАН

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