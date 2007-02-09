Зіткнення мікроавтобуса ”Мерседес” з ЛАЗом (4 фото)

Аварія сталася вранці 9 лютого в результаті зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" з рейсовим автобусом “ЛАЗ” сполученням "Бережани-Тернопіль", в якому перебували більше 30 пасажирів. Водій мерседеса 1984 р.н. помер у лікарні. Його батько-пасажир у тяжкому стані. До лікарні потрапили шестеро пасажирів і водій.

Фото Леоніда Тита / УНІАН