Зіткнення мікроавтобуса ”Мерседес” з ЛАЗом (4 фото)
23:14, 09 лютого 2007Разное
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ДТП сталася на шляху Бережани-Тернопіль
Аварія сталася вранці 9 лютого в результаті зіткнення мікроавтобуса "Мерседес" з рейсовим автобусом “ЛАЗ” сполученням "Бережани-Тернопіль", в якому перебували більше 30 пасажирів. Водій мерседеса 1984 р.н. помер у лікарні. Його батько-пасажир у тяжкому стані. До лікарні потрапили шестеро пасажирів і водій.
Фото Леоніда Тита / УНІАН
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