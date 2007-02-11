Волинський фермер розбився під час випробування дельтаплана

На Волині під час випробування саморобного дельтаплана розбився фермер.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Волинській області, нещасний випадок стався 9 лютого поблизу села Гать Луцького району.

Місцевий мешканець, 47-річний голова фермерського господарства, у супроводі своїх рідних та односельчан вийшов у поле з метою випробувати дельтаплан, який власноруч сконструював у грудні минулого року. Крила дельтаплана волинянин придбав у Харкові, двигун – у Рівному. Готовий апарат мав вагу близько 250 кг. Здійнятися в небо на дельтаплані чоловік мріяв давно. Ймовірно, саме тому його не зупинив той факт, що погода для польоту була несприятливою, зазначили в ЦГЗ.

Саморобний літальний пристрій піднявся на висоту 50 метрів, коли його раптом різко розвернуло вбік, і дельтаплан стрімко пішов на зниження.

Зупинити падіння не вдалося. Коли очевидці невдалого польоту підбігли до чоловіка, він був уже без ознак життя, розповіли в ЦГЗ.