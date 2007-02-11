Імена маленьким пандам вибирали всім Китаєм (6 фото)

У Волунгськом заповіднику (провінція Сичуань, південний захід КНР) пройшла церемонія присвоєння імен вісімнадцятьом дитинчатам панд. Раніше власті Китаю звернулися до громадян з проханням придумати імена для ведмежат у віці від п`яти до семи місяців. За тиждень на їх адресу надійшло 30,000 варіантів.

Після церемонії, ведмежат розлучили з матерями. Тепер вони почнуть своє самостійне життя на майданчику молодняка. Близько 1,600 диких панд живуть у природних заповідниках в провінціях Сичуань, Ганьсу і Шеньсі, а 217 містяться в неволі.

За матеріалами ВВС

Фото Reuters і АР