Через побічну дію медикаменту 15 дітей потрапили до лікарні

В Черкаській області 15 дітей госпіталізовано через побічну дію медикаменту.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора у м.Чигирин, в загальноосвітній школі-інтернаті, працівниками закладу препаратом “орнідазол” було проведено курсове лікування 80 дітей проти лямблії. Пізніше у частини дітей з`явились симптоми запаморочення, галюцинації, слабкість, падіння тиску, внаслідок чого до Чигиринської центральної районної лікарні (12 в середньому та троє - в легкому ступені тяжкості) віком від 13 до 16 років з діагнозом - побічна дія медикаментозного препарату.

Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Черкаській області.