Через побічну дію медикаменту 15 дітей потрапили до лікарні
09:43, 12 лютого 2007Разное
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Інцидент у Черкаській області
В Черкаській області 15 дітей госпіталізовано через побічну дію медикаменту.
Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, учора у м.Чигирин, в загальноосвітній школі-інтернаті, працівниками закладу препаратом “орнідазол” було проведено курсове лікування 80 дітей проти лямблії. Пізніше у частини дітей з`явились симптоми запаморочення, галюцинації, слабкість, падіння тиску, внаслідок чого до Чигиринської центральної районної лікарні (12 в середньому та троє - в легкому ступені тяжкості) віком від 13 до 16 років з діагнозом - побічна дія медикаментозного препарату.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Черкаській області.
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