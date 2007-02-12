За яке майно схопилися Гриценко з Морозом?

Під час укладення договорів на будівництво і реконструкцію різних об`єктів на території Одеського інституту Сухопутних військ Міністерство оборони не враховувало інтереси міста і сімей офіцерів, які проживають на території вузу.

Як передає кореспондент УНІАН, такого висновку дійшла спеціальна урядова комісія, яка працює зараз в Одесі, повідомив сьогодні на брифінгу віце-мер Михайло КУЧУК.

Він уточнив, що «за дозвіл будувати на території інституту Міноборони одержувало гроші або квартири в інших містах України, зокрема, в Миколаєві. Відомо щонайменше про шість подібних договорів».

Разом з тим, додав М.КУЧУК, 610 сімей офіцерів і колишніх військовослужбовців проживають у морально і фізично застарілих приміщеннях на території військового інституту, переданого в підпорядкування Одеському національному політехнічному університету. В аварійному стані, відзначив М.КУЧУК, перебуває також одна з двох будівель - пам`яток архітектури.

Міська влада планує прийняти будівлі інституту в комунальну власність з тим, щоб розмістити навчальні аудиторії Південноукраїнського педагогічного університету імені Ушинського і Військового інституту Одеського Національного політехнічного університету, а одну з будівель, яка не є пам`яткою архітектури, за рішенням Кабміну, мабуть, буде передано міськвиконкому – для розміщення міських служб, обласного архіву і Адміністративного суду Одеської області, сказав він.

За словами М.КУЧУКА, також планується знести колишні казарми і бокси і на їх місці спорудити житлові будинки, в яких поселяться 610 сімей офіцерів і колишніх військовослужбовців. Архітектори почали детальне планування мікрорайону.

Як повідомляв УНІАН, 30 серпня 2006 р. Кабінет Міністрів ухвалив реорганізувати Одеський інститут Сухопутних військ, а на його базі створити Військовий інститут Одеського Національного політехнічного університету. Майно і земельні ділянки вузу уряд вирішив залишити в управлінні Міноборони без права відчуження.

У січні цього року Одеська міськрада погодилась прийняти в комунальну власність будівлі військового інституту. У свою чергу, будучи в Одесі, Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ заявив, що споруди повинні бути передані Міністерству освіти і науки (міністерство очолює соціаліст Станіслав НІКОЛАЄНКО).

У свою чергу міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО назвав цю заяву О.МОРОЗА некомпетентною.