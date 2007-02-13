Шестеро підлітків зупинили 100 ліфтів

Працівниками кримінальної міліції у справах неповнолітніх УМВС України в Сумській області затримано за підозрою у крадіжках кольорових металів з ліфтового устаткування шестеро підлітків.

Як повідомила УНІАН співробітник ЦЗГ УМВС України в Сумській області Галина КОЖЕДУБОВА, затримані проникали до машинних відділень ліфтів, попередньо підібравши ключі. Потрапивши усередину, відключали ліфти та викрадали котушки гальмів ліфтів. Ці котушки забезпечують безпеку проїзду і без них ліфти працювати не можуть. Внаслідок цих крадіжок по місту зупинилося приблизно 100 ліфтів, а це десята частина від загальноміської кількості. Викрадені котушки зловмисники здавали в пункти прийому металу гривень за 25 – 40. Вартість же однієї котушки з установкою - приблизно 800 гривень.

За фактом крадіжок порушено кримінальну справу.