Донеччанин з гранатою намагався перетнути українсько-російський кордон

Старовинні монети та гранату „Ф-1” виявили прикордонники Донецького загону разом з митниками у чоловіка, який пішки прямував до Росії.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби, під час поглибленого огляду серед багажу 20-річного жителя Донецька, який намагався перетнути кордон у пункті пропуску „Успенка”, було виявлено гранату Ф-1 та 5 монет царської Росії номіналом „1”, „2”., „5”, „15” та „20” копійок чеканки 1903 - 1913 років. Крім того, молодик мав два паспорти – український та російський. Затриманий пояснив, що прямував у Росію до батька, який проживає у Ростові-на-Дону, а бойову гранату взяв як подарунок від друзів.

Наразі затриманого громадянина та його вантаж передали до Амвросіївської митниці.