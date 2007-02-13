40-річний водій автобусу помер за кермом

У Сімферополі автобус "Богдан", водій якого помер за кермом, виїхав за межі проїжджої частини і врізався в електроопору. В результаті ДТП, що сталося 12 лютого, травми одержала пасажирка маршруту, повідомили УНІАН у прес-службі Державтоінспекції Криму.

Як йдеться в повідомленні прес-служби, водії проїжджаючих автомобілів, які поспішили на допомогу водію і пасажирам маршруту, розповіли співробітникам ДАІ, що "у водія не було ознак життя". Лікарі "швидкої допомоги", які прибули на місце ДТП, констатували смерть водія - сімферопольця, 1966 р. н.

У ДАІ відзначають, що тільки завдяки збігу обставин в салоні автобуса перебувало мало пасажирів - 4 людей. При цьому пасажирка автобуса - двадцятирічна дівчина - одержала струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму.

У Державтоінспекції Криму відзначають, що за наслідками перевірок ДАІ в кримських автогосподарствах, передрейсові медичні огляди часто проводяться формально. "І, якщо буде встановлено, що така формальність стала причиною ДТП, то лікарю, який дозволив виїзд на лінію хворому або втомленому водію, загрожує кримінальна відповідальність", - відзначають в ДАІ.