Японки купають своїх чоловіків у шоколаді (фото)

Замовити шоколадну ванну для коханих - такий незвичний подарунок пропонують у Японії, повідомляє 5 канал.

Спа-процедуру за бажанням можна прийняти обом закоханим.

Спеціально у передсвяткові дні на процедури встановили низькі ціни - це тридцять доларів. Утім, щоб замовити незвичний подарунок більшості доводиться вистояти у довжелезній черзі. У Японії на відміну від Західних країн, саме жінки вітають із Днем святого Валентина чоловіків. Прийняти шоколадну ванну не проти і дітлахи, які наїдаються досхочу солодким наповнювачем ванни.

Фото Reuters