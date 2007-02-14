Дружина Саакашвілі в Амстердамі заспівала президентові Литви пісню ”Суліко”

Дружина президента Грузії Михайла Саакашвілі Сандра Руловс зробила сюрприз президентові Литви Валдасу Адамкусу, що перебував в аеропорту Амстердама між двома рейсами: перша леді Грузії несподівано з`явилася в залі очікування аеропорту і заспівала литовському лідерові грузинську народну пісню "Суліко".

Валдас Адамкус дорогою додому із США чекав літака на Вільнюс у VIP-залі в аеропорту Амстердама. Несподівано в залі з`явилася дружина президента Грузії у супроводі гітариста. Під гітарний акомпанемент Сандра Руловс, голландка за національністю, виконала для президента Литви пісню "Суліко" грузинською мовою...

Михайло Саакашвілі сьогодні перебуває в Ашгабаті на інавгурації нового президента Туркменії Гурбангули Бердимухаммедова.

newsru