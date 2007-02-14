Аеробус А-319 дивом уникнув катастрофи у Внуково (схема)
На борту були 130 пасажирів
Надзвичайна подія в московському аеропорту «Внуково» (літак «Челленджер-850» впав на злітно-посадочну смугу) могла мати серйозніші наслідки, якби не чітка поведінка авіадиспетчерів. Під час краху бизнес-літака на злітно-посадочну смугу вирулював А-319 з 130 пасажирами на борту, пише «Комсомольська правда». Він мав вилітати до Гамбурга.
|Диспетчери встигли попередити зліт аеробусу. Велику схему дивіться тут
Диспетчери дали йому команду терміново відвертати від п`ятої рульової доріжки, біля якої горів гас із «Челленджера», що впав. Аеробус встиг відвернути і повернувся на стоянку.
|Фото ”Твой день”
«Челленджер» звалився поряд із стоянками літаків біля злітної смуги. На щастя, літак летів без пасажирів.
З-під уламків «Челленджера» витягли 31-річного командира судна Костянтина Саннікова, американського пілота Газвані Ашиши і борт-инженера В’ячеслава Назаревіча. Всі троє постраждалих – перебувають у важкому стані.