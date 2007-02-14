Марія Шарапова розповіла, як її родина тікала від аварії на ЧАЕС

Російська тенісистка Марія Шарапова оголосила про передачу $100 тисяч на підтримку проектів відновлення районів, які постраждали від аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 року.

"Ці гроші призначені на підтримку районів Білорусії, Росії, України, які постраждали від Чорнобильської аварії. Кошти підуть на спорудження спортивних майданчиків, комп`ютеризацію шкіл, устаткування госпіталів", - сказала Шарапова на прес-конференції в штаб-квартирі ООН.

Шарапова розповіла журналістам, що її сім`я, яка жила на момент аварії в Гомелі, вимушена була переїхати до Сибіру, щоб убезпечити її - тоді ще очікувану дитину (тенністистка народилася 19 квітня 1987 р. - УНІАН). У районах, заражених радіацією, досі живуть її рідні.

Сьогодні ж вона стала послом доброї волі Програми розвитку ООН і підписала з Організацією контракт на $1 за рік.

ООН з 1950-х років залучає до співпраці знаних осіб із світу мистецтв і спорту. Послами доброї волі організації є футболісти Рональдо і Зідан, актори Анджеліна Джолі і Майкл Дуглас, віолончеліст Йо-йо Ма, джазст Вінстон Марсаліс, оперний співак Лучано Паваротті, баскетболіст Меджік Джонсон, боксер Мохаммед Алі і багато інших.

Усі вони одержують від ООН свою символічну платню, натомість роблять багатотисячні пожертви до програм боротьби з бідністю, епідеміями, неграмотностю, стихійними лихами.

Однадоларовий контракт стає дедалі популярніший - мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, перемігши на виборах, також відмовився від офіційної заробітної плати, підписавши контракт вартістю в $1.

РІА "Новости"