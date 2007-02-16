Як били “терориста” всім літаком

Пілот мавританського літака Боїнг-737 (Boeing 737) компанії Ейр Мавританія (Air Mauritania), який зазнав нападу, виявив кмітливість і швидку реакцію, що допомогло нейтралізувати озброєного двома пістолетами викрадача, констатують західні ЗМІ.

Усвідомивши, що повітряний пірат не розмовляє французькою, командир корабля інформував пасажирів через гучний зв`язок про задум, покликаний покласти край інцидентові, повідомляє Associated Press.

План був такий: пілот різко загальмує перед зупинкою в аеропорту Лас-Пальмас на Канарських островах і одразу знову натисне на газ, щоб збити викрадача з ніг. Жінкам і дітям пілот порадив завчасно зібратися в хвостовій частині авіалайнера, щоб не заважати. Пасажири-чоловіки мали зайняти місця в перших рядах, готові в зручний момент накинутися на зловмисника.

План спрацював. 32-річний викрадач Мохаммед Абдерраман (за деякими даними - мароканець, за іншими - мавританець), який хотів просити політичного притулку у Франції, при різкому гальмуванні впав у прохід між рядами крісел, випустивши з рук обидва 7-міліметрові пістолети. До того ж у момент захоплення одна із стюардес облила викрадача кип`ятком з кавника. Одразу з десяток чоловіків накинулися на ворога і скрутили його, передавши потім іспанським поліцейським.

При "жорсткому" приземленні близько 20 пасажирів (загалом на борту були 71 пасажир і вісім членів екіпажа) дістали легкі удари і травми.

Боїнг-737 здійснював внутрішній рейс за маршрутом столиця Мавританії Нуакшот - місто Нуадібу на Атлантичному узбережжі країни, коли терорист, погрожуючи зброєю, зажадав змінити курс і летіти до Франції. Проте екіпаж переконав пірата в необхідності зробити посадку для дозаправки на Канарських островах.