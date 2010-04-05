При вибуху кустарного компресора загинув чоловік
10:30, 05 квітня 2010Разное
1140 0
Другий - у лікарні з переламаними ребрами
На території ТОВ «Вугілля-маш» (Луганська область, Антрацитівський район, Кошарська сільрада) у неділю о 17.50 під час ремонту компресора кустарного виробництва з невідомих причин стався вибух ресивера компресорної установки.
Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Луганській області.
На місці події загинув чоловік, 1952 року народження, ще один, 1981 р.н., постраждав. Його з діагнозом “забій грудної клітини” та підозрою на перелом ребер госпіталізовано до Ровеньківської міської лікарні.
За даним фактом ведеться слідство, причина вибуху встановлюється.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter