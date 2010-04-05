При вибуху кустарного компресора загинув чоловік

На території ТОВ «Вугілля-маш» (Луганська область, Антрацитівський район, Кошарська сільрада) у неділю о 17.50 під час ремонту компресора кустарного виробництва з невідомих причин стався вибух ресивера компресорної установки.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні МНС України в Луганській області.

На місці події загинув чоловік, 1952 року народження, ще один, 1981 р.н., постраждав. Його з діагнозом “забій грудної клітини” та підозрою на перелом ребер госпіталізовано до Ровеньківської міської лікарні.

За даним фактом ведеться слідство, причина вибуху встановлюється.