Навіщо додають оцет у пральну машину: причина не лише в запаху

Оцет під час прання допомагає боротися із запахами та плямами від поту.

Оцет є майже в кожному домі, однак небагато хто знає, наскільки він може бути корисним у повсякденних домашніх справах. Як пише Kertvar, оцет може стати корисним під час прання.

Чому варто прати з оцтом?

Багато хто переймається щодо прання з оцтом, проте він дбайливо ставиться як до пральної машини, так і до одягу.

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Чому варто розглянути можливість використання оцту під час прання:

низька вартість: оцет доступний за ціною, зазвичай його можна придбати за 25-40 грн;

екологічність: завдяки простому хімічному складу оцет є екологічно безпечним, нетоксичним і біологічно розкладається;

гіпоалергенність: не містить подразнюючих речовин, тому ідеально підходить навіть для алергіків;

нейтралізує запахи: після використання оцту під час прання на брудному одязі не залишається небажаного запаху, а лише приємна свіжість;

догляд за пральною машиною: оцет може очистити внутрішню частину пральної машини, позбавивши її від бактерій, цвілі та залишків прального порошку.

Як правильно використовувати оцет під час прання?

Для цього вам потрібно взяти склянку та наповнити її наполовину оцтом, а потім вилити цей розчин в барабан пральної машини або в дозатор для кондиціонера для білизни. Завдяки цьому ви отримаєте свіжий та чистий одяг. Також барабан пральної машини не матиме неприємних запахів.

"Оцет можна використовувати для видалення плям від поту та слідів дезодоранту. Ось як це зробити: налийте оцет у флакон із розпилювачем (наприклад, у порожню пляшку від мийного засобу для вікон), розпорошіть на пляму та залиште на 10 хвилин. Після цього виперіть одяг у пральній машині, і плями зникнуть безслідно", - запевнили у матеріалі.

За допомогою оцту можна врятувати одяг

Якщо на вашому одязі зʼявилася дірка або невелике пошкодження біля шва, оцет допоможе це виправити. Для цього візьміть одяг, замочіть його в оцті, а такоє ретельно змастіть ним ділянку навколо дірки.

Потім попрасуйте праскою ту частину, де знаходиться пляма, дотримуючись відповідної температури. Оцет допоможе закріпити шви та розгладити тканину вздовж шва.

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