Фільм "Службовий роман" матиме продовження

Продовження легендарного фільму Ельдара Рязанова "Службовий роман", де грали Аліса Фрейндліх, Андрій Мягков, Олег Басілашвілі, Лія Ахеджакова, вийде на екрани взимку 2011 року, повідомили РІА “Новости” в компанії, яка затіяла цей проект.

Фільм називатиметься "Службовий роман. Наш час", інших подробиць в компанії не розголошують.

Ельдар Рязанов від коментарів відмовився, а його дружина повідомила РІА Новини, що "Ельдар Олександрович не має анінайменшого уявлення ні про яке продовження "Службового роману".