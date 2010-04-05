Фільм "Службовий роман" матиме продовження
14:33, 05 квітня 2010Разное
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І до чого тут Рязанов?
Продовження легендарного фільму Ельдара Рязанова "Службовий роман", де грали Аліса Фрейндліх, Андрій Мягков, Олег Басілашвілі, Лія Ахеджакова, вийде на екрани взимку 2011 року, повідомили РІА “Новости” в компанії, яка затіяла цей проект.
Фільм називатиметься "Службовий роман. Наш час", інших подробиць в компанії не розголошують.
Ельдар Рязанов від коментарів відмовився, а його дружина повідомила РІА Новини, що "Ельдар Олександрович не має анінайменшого уявлення ні про яке продовження "Службового роману".
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