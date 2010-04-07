У Маріуполі зіткнулися два трамваї: постраждали 10 людей

У місті Маріуполь Донецькій області зіткнулися два трамваї через відмову гальмівної системи одного з них, є постраждалі.

Як повідомили УНІАН у Центрі пропаганди Головного управління МНС України в Донецькій області, ДТП в Маріуполі, в якому зіткнулися два трамваї, сталося вчора ввечері о 18.55.

Згідно з повідомленням, у трамвайному вагоні, який слідував за маршрутом №10, відмовила гальмівна система, внаслідок цього вагон прийшов у рух у зворотному напрямку під уклін і зіткнувся з трамвайним вагоном маршруту №8, який виконував рух цією ж колією. Під час зіткнення дістали травми і були госпіталізовані в травматологічне відділення лікарні швидкої допомоги троє людей.

За даними місцевих ЗМІ, відразу після НП на місце події було направлено 7 бригад швидкої допомоги. До лікувальних установ міста були доставлені 10 постраждалих, зокрема жінка-водій трамвая 8-го маршруту. Її доставили у відділення нейрохірургії з черепно-мозковою травмою і струсом головного мозку, але від госпіталізації потерпіла відмовився. Ще шестеро постраждалих після надання першої хірургічної допомоги були відправлені на амбулаторне лікування. Серед госпіталізованих - дві літні жінки і 53-річний чоловік.

Як запевнив начальник Управління охорони здоров`я Маріупольської міськради Олександр ЖЕЛЕЗНЯК, лікувати постраждалих будуть за рахунок коштів міського бюджету.