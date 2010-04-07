Селянин виявив на своєму городі 30 снарядів

На Кіровоградщині в селі Писарівка піротехніки знешкодили 34 боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни, знайдені на городі місцевого жителя.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в центрі пропаганди МНС в Кіровоградській області.

Чоловік під час проведення весняно-польових робіт знайшов у себе на городі 8 іржавих металевих предметів і викликав рятувальників. Сапери за допомогою міношукача обстежили ділянку та виявили ще 24 артилерійські снаряди і 2 ручні гранати, після чого небезпечні предмети були знешкоджені.