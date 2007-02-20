За волосся Брітні Спірс хочуть $1 млн.

У Сполучених Штатах перукарня, у якій поп-зірка Брітні Спірс постриглася наголо, створила спеціальний сайт для продажу її волосся. За нього просять більше мільйона доларів, повідомляє Бі-бі-сі.

Брітні Спірс поголила голову минулої п`ятниці в перукарні "Естер", що в містечку Тарзана в Каліфорнії.

На сайті в інтернеті buybritneyshair.com стверджується, що він був створений власницею перукарні Естер Тоньйоцці.

На ньому розміщено фотографію цього волосся, і йдеться, що воно - "справжнє". Тим часом саму поп-діву бачили в Голлівуді в світлому парику.

Сайт перукарні пропонує, як сказано, "унікальну можливість" придбати волосся Брітні Спірс. Вказано також, що частина отриманих від продажу грошей буде передано кільком доброчинним організаціям.

Окрім волосся зі знаменитої голови, покупець одержить на додачу шпильки, якими користувалася Брітні, блакитну запальничку, яку вона залишила в перукарні, а також банку від напою Red Bull, який вона випила, поки стриглася.

В оголошенні на сайті сказано, що покупець має забрати свою покупку в перукарській Естер у містечку Тарзана в Каліфорнії.

Співвласник перукарні не знає, чому Брітні Спірс зважилася змінити свій імідж саме у них.

"Просто не збагну, як це Брітні забрела до нас. Напевно, ми так і не дізнаємося про це", - сказав він.

На сайті інтернет-аукціону eBay теж з`явилося декілька лотів з волоссям, яке, як стверджувалося, було збрите з голови Брітні Спірс. Але пізніше деякі з них було знято.

Минулого року Брітні Спірс розлучилася зі своїм чоловіком Кевіном Федерлайном. З того часу вона часто привертає увагу преси своїми екстравагантними витівками.