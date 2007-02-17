Брітні Спірс поголила голову (фото)

Популярну співачку Брітні Спірс шанувальники побачили з чисто виголеною головою.

Прийшовши до тату-салону, співачка відкинула капюшон і постала перед персоналом лисою. Зірка провела в салоні, який оточували фотографи і допитливі, майже півтори години, зробила на зап`ястку татуювання: червону і рожеву губки.

Спірс, за повідомленнями американського телеканалу “Екстра” і сайту, присвяченого “зіркам”, проходить реабілітацію в наркологічній клініці. У лікарні на острові Антігуа журналістам, це не підтвердили, але й не спростовували.

Одна з фанаток, котрі блокували тату-салон, була в шоці від побаченого. «Нам було видно її віддзеркалення, - шепотіла вона журналістам. – Голова начисто виголена. Це жахливо».

Поліція, яка прибула стримувати натовп, допомогла охоронцям співачки посадити її до машини. Голова була повністю прихована під капюшоном.