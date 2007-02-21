За круглим столом обговорять питання побутового насильства

22 лютого о 15-00 у Центрі у справах сім’ї та жінок “Родинний дім” відбудеться круглий стіл по внесенню пропозицій до змін діючого Закону “Про попередження насильства в сім’ї”. Учасники - народні депутати України підкомітету з гендерної політики Комітету ВРУ з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин, координатора Кампанії РЄ з подолання насильства над жінками та координатора з питань побутового насильства в Україні (просп. Науки ,18). Телефон: 524-20-31.