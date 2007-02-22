У Макіївці з палаючої шахти евакуюють 56 гірників

На шахті "Північна" в Макіївці (Донецька обл.) через пожежу екстрено евакуюють 56 гірників.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, об 11.10 на шахті "Північна"(ДП "Макіїввугілля") в 5-й східній лаві на горизонті 544 метри виникла пожежа.

Зараз усіх гірників виводять на поверхню.

Даних про постраждалих немає.