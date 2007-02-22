У Макіївці з палаючої шахти евакуюють 56 гірників
12:17, 22 лютого 2007Разное
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Повідомлення гірничорятувальної служби
На шахті "Північна" в Макіївці (Донецька обл.) через пожежу екстрено евакуюють 56 гірників.
Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби, об 11.10 на шахті "Північна"(ДП "Макіїввугілля") в 5-й східній лаві на горизонті 544 метри виникла пожежа.
Зараз усіх гірників виводять на поверхню.
Даних про постраждалих немає.
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