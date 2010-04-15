На Київщині горіла дача Ющенка (фото)

У Нових Безрадичах під Києвом горіла дача колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як повідомляє інтернет-видання "Українська правда", цю інформацію підтвердила речник екс-Президента Ірина ВАННИКОВА.

"У будинку Віктора Андрійовича в Безрадичах було невелике загоряння покрівлі. Наразі пожежа вже потушена. Причини з`ясовуються, але, швидше за все, це негаразди технічного характеру", - сказала вона.

Також прес-секретар повідомила, що унаслідок пожежі ніхто не постраждав, а самого В.ЮЩЕНКА під час пожежі на дачі не було.

"Віктор Андрійович у четвер повертається із Сирії, він був у двотижневій відпустці. Він ще там не був", – зазначила І.ВАННИКОВА.