На Київщині горіла дача Ющенка (фото)
21:18, 15 квітня 2010Разное
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Поки господар у Сирії
У Нових Безрадичах під Києвом горіла дача колишнього Президента України Віктора ЮЩЕНКА.
Як повідомляє інтернет-видання "Українська правда", цю інформацію підтвердила речник екс-Президента Ірина ВАННИКОВА.
"У будинку Віктора Андрійовича в Безрадичах було невелике загоряння покрівлі. Наразі пожежа вже потушена. Причини з`ясовуються, але, швидше за все, це негаразди технічного характеру", - сказала вона.
Також прес-секретар повідомила, що унаслідок пожежі ніхто не постраждав, а самого В.ЮЩЕНКА під час пожежі на дачі не було.
"Віктор Андрійович у четвер повертається із Сирії, він був у двотижневій відпустці. Він ще там не був", – зазначила І.ВАННИКОВА.
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