Луценко вважає аморальним нагородження Потебенька

Лідер громадського руху «Народна самооборона» Юрій ЛУЦЕНКО вважає аморальним вчинком нагородження Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ орденом Ярослава Мудрого ІІІ ступеню колишнього генерального прокурора України Михайла ПОТЕБЕНЬКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Рівному.

«Для мене було моральним шоком вручення ордена М.ПОТЕБЕНЬКУ, який є символом беззаконня», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, це помилка апарату Президента. Також він не виключив, що таким вчинком Президента могли “просто підставити”.

«Нагородження сьогодні таких діячів є аморальним вчинком», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого Президент України В.ЮЩЕНКО своїм указом «за визначний особистий внесок у розбудову правової держави, зміцнення законності та правопорядку, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 70-річчя від дня народження» нагородив радника Генеральної прокуратури України М.ПОТЕБЕНЬКА орденом князя Ярослава Мудрого III ступеня.

М.ПОТЕБЕНЬКО очолював Генпрокуратуру України у 1990-1991 рр. та у 1998-2002 рр.