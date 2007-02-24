Підписання угод між БЮТ і НУ нагадує мексиканський серіал

Підписання угод між БЮТ і “Нашою Україною” нагадує мексиканський серіал. Так прокоментував сьогоднішнє підписання угоди про створення єдиної опозиції між БЮТ і НСНУ член фракції Партії регіонів Сергій ЛЬОВОЧКІН.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів, С.ЛЬОВОЧКІН переконаний, що “виборці втомилися рахувати спроби цих політичних сил склеїти уламки розбитого горщика”.

“Історії з підписанням угод між БЮТ і Нашою Україною нагадують мексиканський серіал, і сьогоднішня угода – є черговою серією”, - зазначив народний депутат.

Заяву голови Ради блоку “Наша Україна” Віктора БАЛОГИ і, зокрема, щодо нібито урядом здійснено державний переворот С.ЛЬОВОЧКІН назвав “провокацією”.”Спроби до державного перевороту ми бачимо в діях інших політичних сил, які для цього намагаються дестабілізувати ситуацію в країні, а не в діях антикризової коаліції і уряду”, – наголосив депутат-регіонал.

“Дострокові вибори, якщо вони і відбудуться, а я впевнений, що їх не буде, не принесли б бажаного тим, хто їх так прагне”, - зазначив він.