ДТП на Київщині: троє загиблих

У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області загинули троє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, авто пригода сталася вчора близько 6-ї год. поблизу села Скригалівка Фастівського району. Водій автомобіля “ВАЗ-21703” на заокругленні дороги ліворуч не впорався з керуванням, з`їхав у правий по ходу руху кювет та вдарився в дерево.

Водій та двоє пасажирів автомобіля від отриманих травм загинули на місці пригоди.