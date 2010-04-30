ДТП на Київщині: троє загиблих
10:30, 30 квітня 2010Разное
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Машина врізалася в дерево
У дорожньо-транспортній пригоді в Київській області загинули троє осіб.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, авто пригода сталася вчора близько 6-ї год. поблизу села Скригалівка Фастівського району. Водій автомобіля “ВАЗ-21703” на заокругленні дороги ліворуч не впорався з керуванням, з`їхав у правий по ходу руху кювет та вдарився в дерево.
Водій та двоє пасажирів автомобіля від отриманих травм загинули на місці пригоди.
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