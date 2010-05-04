Під час ДТП постраждала 10-місячна дівчинка

У Сімферополі під час дорожньо-транспортної пригоди постраждала 10-місячна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, аварія сталася 3 травня на перехресті вулиць Чехова і Пролетарської в центрі кримської столиці.

Рейсовий автобус "Вольво", що прямував за маршрутом "Одеса - Севастополь - Ялта", зіткнувся з автомобілем ГАЗ-53. Унаслідок ДТП постраждала пасажирка автобуса - дівчинка віком 10 місяців. Постраждалу доставили до Кримської республіканської дитячої лікарні з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку". Стан дитини - середнього ступеня тяжкості.

Крім того, одержав травму пасажир автомобіля ГАЗ, чоловік 1985 року народження. Його доставили до 6-ї міської лікарні м. Сімферополя з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, травма живота, політравма, алкогольне сп`яніння". Його стан тяжкий. Водія автомобіля ГАЗ, чоловіка 1958 року народження, доставлено до РКБ ім. Семашка з діагнозом "закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, забій грудної клітки і живота". Його стан також оцінюється медиками як тяжкий.