Потяг Харків-Готня врізався в Жигулі: троє загиблих

Водій машини порушив правила

У Золочівському районі Харківської області на нерегульованому залізничному переїзді сталось зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-2104” і пасажирського потягу № 6624 сполученням „Харків-Готня”. Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб. Затримки руху потягів не було. Причина дорожньо-транспортної пригоди – порушення правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля.

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