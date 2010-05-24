Потяг Харків-Готня врізався в Жигулі: троє загиблих
10:48, 24 травня 2010Разное
1640 0
Водій машини порушив правила
У Золочівському районі Харківської області на нерегульованому залізничному переїзді сталось зіткнення легкового автомобіля „ВАЗ-2104” і пасажирського потягу № 6624 сполученням „Харків-Готня”.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло троє осіб.
Затримки руху потягів не було.
Причина дорожньо-транспортної пригоди – порушення правил дорожнього руху водієм легкового автомобіля.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter