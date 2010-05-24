У Криму зіткнулися тролейбус, маршрутка і Daewoo

На околиці Сімферополя внаслідок зіткнення тролейбуса, маршрутного автобуса й легкового автомобіля травмовано троє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі кримського управління МНС, міжміський тролейбус зробив аварійну зупинку, в нього врізалася маршрутка, що їхала позаду, а в неї - автомобіль марки Daewoo.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждало троє пасажирів маршрутки. Їх доставлено до лікарні.

23 травня в Криму сталася ще одна аварія за участю маршрутного автобуса. Четверо людей постраждало через зіткнення машини Volkswagen і маршрутки на дев`ятому кілометрі траси Ялта-Севастополь. Травмованих доставлено до лікарні, їхній стан оцінюється як задовільний.