Чия прес-служба «жжот» - Януковича чи Байдена?

Прес-служба американського віце-президента про «реформи, започатковані Президентом України» поки що воліє не говорити

Отже, Адміністрація Януковича заручилася підтримкою Адміністрації США у проведенні реформ. Саме про це йдеться, з посиланням на другу за рангом посадову особу США, в повідомленні прес-служби Президента України. Процитуємо його дослівно:

«24 травня відбулася телефонна розмова Президента України Віктора Януковича з Віце-президентом США Джо Байденом.

Сторони обговорили широке коло питань двосторонньої та міжнародної співпраці, стан європейської і світової економіки.

Під час бесіди було відзначено суттєвий прогрес у відновленні добросусідських відносин України і Росії.

Віце-президент США заявив про підтримку курсу реформ, започаткованих Президентом України.».

Цікаво, про які саме реформи йшлося в розмові Януковича і Байдена?

Часом, не про ті, за яких американські компанії, що працюють в Україні, замість відшкодування ПДВ «живими» грішми ось-ось отримають папірці з купоном в 5,5 відсотків річних? Адже випуск ПДВ-облігацій теперішнім урядом також вважається «реформою».

Говорилося про це, чи ні, ми так і не дізнаємося. Відомо лише достеменно те, що у повідомленні прес-служби віце-президента США про телефонну розмову між ним та очільником України про «реформи,започатковані Президентом України» не йдеться.

Натомість, там повідомляється, що «Віце-Президент Джо Байден та Президент України обговорили по телефону кроки, що їх здійснює Україна для того, щоби поставити економіку на стабільний шлях відновлення. Вони також обговорили важливі питання як двосторонніх стосунків, так і регіональної значимості, включно з прогресом України в налаштуванні міцніших зв`язків зі Сполученими Штатами та Європою».

Судячи ж з повідомлення прес-служби Президента України, єдиний прогрес, який заслуговує на надання йому публічного схвалення – це виключно «суттєвий прогрес у відновленні добросусідських відносин України і Росії». Прогрес же «у налаштуванні міцніших зв`язків зі Сполученими Штатами та Європою» або відсутній, або не заслуговує на те, щоб на ньому наголошувати для «внутрішнього споживання».

Станіслав Голубенко