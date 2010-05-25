Блискавка вдарила в Хмельницьке міське звалище

22:20, 25 травня 2010
Разное
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Загинула жінка

На території Хмельницького міського сміттєзвалища були уражені блискавкою жінка 1954 року народження та чоловік 1956 року народження.

Про це УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в області Олексій ЧЕРКАСОВ.

За його словами, внаслідок ураження блискавкою жінка від отриманих травм померла на місці події. Чоловік отримав опіки спини та сідниць та госпіталізований в середньому стані тяжкості до реанімаційного відділення Хмельницької міської лікарні.

 

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