Блискавка вдарила в Хмельницьке міське звалище
22:20, 25 травня 2010Разное
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Загинула жінка
На території Хмельницького міського сміттєзвалища були уражені блискавкою жінка 1954 року народження та чоловік 1956 року народження.
Про це УНІАН повідомив старший інспектор Центру пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України в області Олексій ЧЕРКАСОВ.
За його словами, внаслідок ураження блискавкою жінка від отриманих травм померла на місці події. Чоловік отримав опіки спини та сідниць та госпіталізований в середньому стані тяжкості до реанімаційного відділення Хмельницької міської лікарні.
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