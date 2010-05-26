Тіла страчених в "одеській Катині" лежать на складі у підприємця

Родичі репресованих одеситів вимагають від влади встановити Меморіал пам’яті на місці масових розстрілів.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова Одеської організації Всеукраїнського товариства політичних в`язнів-репресованих Павло ОТЧЕНАШЕНКО, знайдені півтора роки тому останки 1086 одеситів, репресованих і розстріляних у 1930-і роки співробітниками НКВС, досі не перепоховані.

За його словами, родичі страчених сталінським режимом вимагають від влади «виділити необхідні кошти на завершення ексгумації, розпочатої два роки тому фахівцями підприємства «Меморіали України», і встановити на місці в районі аеропорту, яке називають «одеською Катинню», Меморіал пам’яті жертв комуністичних репресій».

Однак поки що більшість викопаних з землі фрагментів тіл гниють на складі одного з місцевих підприємців, у китайських контейнерах для транспортування товарів, бо у держави, твердять чиновники, «не вистачає коштів на ексгумацію».

"Як свідчать місцеві старожили, ночами тоді розстрілювали стільки людей, що вранці можна було бачити потоки крові, - повідомив П.ОТЧЕНАШЕНКО. - І репресії не закінчаться до того часу, поки не буде встановлено ім’я та поховано останнього зі страчених комуністичним режимом".

У свою чергу, міська влада виділила місце для перепоховання репресованих на Західному кладовищі.