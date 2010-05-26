Букмекери змінили трійку фаворитів "Євробачення"

Букмекери змінили трійку фаворитів конкурсу "Євробачення-2010", повідомляє РІА "Новости".

Після того, як визначилися перші 15 фіналістів, а учасники другого півфіналу провели перші генеральні репетиції, трійка лідерів, за даними букмекерів, змінилася. Перше і друге місця зберегли за собою співачки з Азербайджану й Німеччини відповідно, а на третю позицію замість співака з Ізраїлю піднялася представниця Вірменії Єва Рівас.